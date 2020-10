Thees Uhlmann "Songs & Stories" Tour 2020

Man kann sich noch erinnern, wie es war als Kind, wenn man ein so dröhnendes Gefühl in sich hatte, dass die Zeit immer länger wird und immer doller nichts passiert. Und das hieß dann „Langeweile“, und die ist jetzt ENDLICH VORBEI!

Es ist noch viel zu früh, dass wir mit der Band rumkommen und alle in eine Halle stopfen und dann die einen so: „Pogo!“ und die anderen: „Nee, ich will nur moshen!“ und wiederum andere: „Jetzt seid doch mal ruhig. Der Sänger hat eine echt coole Frisur!“.

Dafür ist das noch zu früh.

Wofür es aber nicht zu früh ist, ist folgendes: Wir bringen den Punch in die Kleinkunst zurück.

Es erwartet Sie:

– ein Abend mit dem DANKE FÜR DIE ANGST – Trio. Uhlmann, Maier, Frontzek.

– die besten Kapitel aus dem Buch „Die Toten Hosen“ von Thees Uhlmann

– Charts: „Die 10 besten Tomte-Momente“, erzählt vom Sänger

– Der Eisverkäufer und die beliebtesten Hits der letzten 25 Jahre.

– Was Sie schon immer mal über Thees Uhlmann nicht wissen wollten – ein Monolog von Thees Uhlmann

– Spoken Word und gesungene Songs in über 2 Stunden mit Pause.

– der perfekte Abend für Leute die sagen: „Die Musik ist kacke, aber die Ansagen sind super!“

– ein unvergessliches Erlebnis für alle, die meinen: „Kann der nicht mal aufhören zu reden? Die Musik ist so schön!“

Ist das Nichts? Ich frage SIE, ist das NICHTS? Und vorher gehen wir noch schön Wasserskilaufen in Langenfeld.

Mann, hab ich Bock, euch wiederzusehen.