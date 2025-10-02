Theisen, Brosius & Friends - Die Comedy-Late-Night-Show um 8

Eine Late Night Show mitten in Stuttgart? Mit den angesagtesten Gästen aus Comedy- und Kabarett? Und das ganze schon um 20 Uhr? Das gibt’s doch gar nicht!

Oh doch! Denn nur der frühe Vogel fängt den Wurm und deshalb gibts jetzt die erste Comedy Late Night Show um 8.

Es begrüßen euch Johann Theisen, Magier der Impro-Comedy und rappendes Schnellfeuergewehr und Luca Brosius, der deutsche Mister Bean und Meister der Stimmenimitation, zu einer Show, wie es sie noch nicht gegeben hat.

Getreu dem Motto: Je früher der Abend, desto besser die Gäste, laden sich die beiden die angesagtesten Künstler aus TV und Social Media ein und zünden gemeinsam ein Gag Feuerwerk, für das man sonst lange aufbleiben muss.

Ja, wer hier zu spät kommt, der verpasst nicht nur das Leben, sondern auch eine volle Packung Late Night Entertainment der Extraklasse.

Könnt Ihr euch nicht vorstellen? Dann seid live dabei bei der Weltpremiere von Theisen, Brosius & Friends - Die Comedy Late Night Show ohne Late, aber mit ganz viel Show.