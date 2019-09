"Making Halloween a Rock'n'Roll-Spectacle again!" - mehr oder weniger unter diesem programmatischen Motto wird allen kaltblütigen Besuchern zum tatsächlich bereits zwanzigsten (!) Mal bei dieser alljährlich stattfindenden Veranstaltung allerschönste schaurige Unterhaltung geboten. Und auch heuer wird dabei wieder ein Live-Act am Start sein, der ordentlich "Angst und Schrecken" verbreiten wird:

THEM MUDDY BROTHERS

Diese vier Sumpfbrüder und Schwarzbrenner vom Mudd Mountain bitten zum Scheunentanz! Sie lieben "Dope, Booze, V8, Chicks, Whisky, Metal and fuckin' Cuntry", spielen Bass, sämtliche Arten von Gitarre und Mandoline, Banjo sowie Geige und päsentieren "Trashy Dirtgrass, Booze Traditionals and Deep South Cuntry Anthems". Man könnte die Musik der Familie Mudd auch als "Schwarzbrenner-Core" oder "Deep South Cuntry Muzak" bezeichnen - klar ist nur: Die Band ist ganz sicher nichts für Menschen, die an "Latzhose-Intoleranz" leiden.