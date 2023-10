Themen der Zeit: "Der Hitlerputsch 1923 – Geschichte eines Hochverrats"

Am 8. November 1923 stürmt Adolf Hitler mit gezogenem Revolver in den Münchner Bürgerbräukeller und verkündet den Beginn der "nationalen Revolution". Am folgenden Tag endet diese im Kugelhagel an der Feldherrnhalle. Doch Hitlers Aktion war nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verborgen liegt die Geschichte eines Hochverrats, an dem große Teile der politischen Führung Bayerns beteiligt waren. Der Historiker und Journalist Wolfgang Niess erzählt die Ereignisse 100 Jahre später neu. Mit detektivischem Spürsinn deckt er das Netzwerk der Verschwörer auf.