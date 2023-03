Themen der Zeit: Tierethik – Zum Verhältnis von Tier und Mensch

Aus der Sicht eines Zoodirektors und Verhaltensbiologen beleuchtet Dr. Thomas Kölpin das "Dilemma von Nähe und Abstand zwischen Tier und Mensch" und geht auf aktuelle Debatten ein, die zum Thema "Tierwohl" geführt werden, u. a. zum Sinn zoologischer Gärten. An ihrem Beispiel lassen sich aktuelle Veränderungen im Tierbild deutlich erkennen. Wo kann man jedoch die Grenze zwischen Tier und Mensch ziehen, wenn das Tier als gleichberechtigtes Mitgeschöpf eingestuft wird?

Thomas Kölpin promovierte 2005 in Verhaltensbiologie, leitete den Thüringer Zoopark in Erfurt und wurde 2014 Direktor der Wilhelma in Stuttgart.