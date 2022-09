Themen der Zeit: Wie ändern die Krisen unser Verhalten?

Wir erleben eine Umbruchszeit. Die Pandemie ist weiterhin präsent. Und nach 77 Jahren Frieden in Europa wird die Ukraine vom russischen Nachbarn mit Krieg überzogen. Die Klimakrise verschärft sich unterdes weiter. Ortwin Renn stellt die Frage, ob wir als Gesellschaft bereit sind, aus diesen Krisen zu lernen, und ob wir als Einzelne unseren Alltag künftig nachhaltiger gestalten. Er ist Direktor des Instituts für Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam und Inhaber des Lehrstuhls "Technik- und Umweltsoziologie" an der Universität Stuttgart.

Kostenfreie Karten gibt es ab 24. September 2022 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 2, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.