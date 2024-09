Themen-Stadtführung „Stadt- und Industriegeschichte an der Echaz"

Auf einem Spaziergang im heutigen Bereich zwischen der Oberen Wässere, Gerbersteg und Bürgerpark, wird entlang der seit 1984 renaturierten Echaz gezeigt und erklärt, wo sich seit dem frühen Mittelalter Mühlen befanden und wie sich aus diesen dann Wasserenergieanlagen entwickelten, die bis ins frühe 20. Jahrhundert Gewerbeansiedlung an den Ufern ermöglichten. Neben stadtgeschichtlichen Ausführungen werden Namen von Firmen in Erinnerung gerufen, die überregionale Bedeutung hatten und heute fast schon in Vergessenheit geraten sind.

Der zweite Teil der Führung findet im Industriemagazin in der Eberhardstraße 14 statt, wo die Industriegeschichte durch Vorführungen der historischen Maschinen und Erklärungen der Ehrenamtlichen lebendig wird!"

Dauer: ca. 2 Stunden

Teilnehmerzahl: max. 15 Personen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Auskunft: Stadt Reutlingen, Kulturamt, Tel. 303-2776