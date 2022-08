Fantastische Ausblicke und wunderbare Sagen und Legenden erfahren Sie bei der Achalm-Wanderung "Sagen und Legenden".

In ca. 2 Stunden vermittelt Ihnen die Stadtführerin Sabine Szabo Wissenswertes über den Reutlinger Hausberg.

Diese Führung schließt an die Achalmführung an und beginnt am Scheibengipfel-Parkplatz.

Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und Getränke (Schwierigkeitsstufe II)

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!