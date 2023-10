Themen-Stadtführung "Friedhof Unter den Linden"

Der ehrwürdige Friedhof „Unter den Linden“ blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Dort befand sich einst die erste Ansiedlung der heutigen Stadt sowie die Pfarrkirche „Sankt Peter in den Weiden“.

Nach der Eröffnung des neuen städtischen Friedhofes Römerschanze in den 1950er-Jahren, sollte „Unter den Linden“ in einen Park umgewandelt werden, was durch heftigen Bürgerprotest abgewendet werden konnte.

Der parkähnliche und zentrumsnahe Friedhof ist Ruheort namhafter ehemaliger Reutlinger Bürgerinnen und Bürger wie Gustav Werner, Emil Gminder, Wilhelm Grathwohl oder Laura Schradin. Die Symbolik und die Formensprache der kunstvollen Grabsteine sprechen auch heute noch zu uns. Die Grabmäler wirken wie Seiten eines Reutlinger Geschichtsbuchs. Werner Günthner schlägt am Samstag, 27. August 2022, 16.00 Uhr, bei der Friedhofsführung ausgewählte Kapitel dieses Geschichtsbuches auf. Er verknüpft dabei Aspekte der Bestattungskultur der vergangenen drei Jahrhunderte mit der Sozial- und Industriegeschichte Reutlingens.

Dauer 1,5 Stunden

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt.

Info: Stadt Reutlingen, Kulturamt, Tel. 07121 303-2776