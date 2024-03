Themen-Stadtführung "Gmindersdorf"

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Die im Jahre 1903 begonnene Werksiedlung der Textilfabrik Gminder war in ihrer baulichen Gestalt und ihrem sozialpolitischen Konzept zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutschlandweit richtungsweisend. Der Architekt Theodor Fischer gestaltete das Gmindersdorf als Gesamtkunstwerk, in dem sich ländlich vertraute Bauformen mit neuen städtebaulichen Ideen und modernen Ansprüchen an die Infrastruktur zu einem Gemeinwesen glücklich verbanden.

vor 120 Jahren, im Jahr 1903 war der Baubeginn der Arbeitersiedlung Gmindersdorf. Die ersten Bewohner sind im März/April 1904 in die ersten Häuser eingezogen.

Entdecken Sie dieses städtebauliche Kleinod mit Holger Lange, langjähriger Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH und profunder Kenner der Siedlung, und lassen Sie sich anhand beispielhafter Gebäude das Konzept vorstellen.

Dauer: 90 Minuten

Info: Stadt Reutlingen, Kulturamt, Tel. 303-2776