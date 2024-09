Themen-Stadtführung "Literarischer Spaziergang: Hermann Kurz – ein Reutlinger Dichter und Schriftsteller"

Stadtführer Werner Günthner lädt zu einem literarischen Spaziergang „Auf den Spuren von Hermann Kurz“ ein. Hermann Kurz wurde 1813 in Reutlingen geboren und starb 1873 in Tübingen. Seiner Heimatstadt hat der Dichter in humorvollen und augenzwinkernden Erzählungen ein literarisches Denkmal gesetzt. Während der Revolution von 1848 stand er als liberaler Demokrat und politischer Redakteur für die Freiheitsrechte und für Pressefreiheit ein, wofür er zweimal auf dem Hohenasperg eingesperrt wurde. Im Mittelpunkt der Führung stehen dargebotene Texte aus seinen Geschichten, Gedichten und Romanen. Stationen des literarischen Spaziergangs sind unter anderem das Geburtshaus von Hermann Kurz in der Wilhelmstraße, das ehemalige Lyzeum bei der Marienkirche, das Heimatmuseum und der Obermarchtaler Hof.

Dauer: 1,5 Stunden

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 25 Personen begrenzt.

Info: Stadt Reutlingen, Kulturamt, Tel. 303-2776