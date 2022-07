Themen-Stadtführung "Mord und Totschlag in Reutlingen"

Von der Reichsstadtzeit bis heute ließen Morde die Bürger aufhorchen. Die Teilnehmer/innen des etwa anderthalbstündigen Rundgangs erfahren von mörderischen Entführungen und einem Totschlägerasyl, Hexenverbrennungen und Hinrichtungen durch Scharfrichter am Schafott. Die schlimmen Exzesse in der Nazizeit und die Geiselerschießung am Ende des Krieges sind Themen, die nicht ausgespart werden. Zwei Morde aus unserer Zeit bleiben nicht unerwähnt. Hoffentlich ist am Ende der Exkursion niemand erschlagen.

Dauer: rund 1,5 Stunden

Individuelle Führungen für Gruppen und zu bestimmten Themen können Sie über das Reutlinger Stadtmarketing StaRT, Tel. 07121/ 93 93 53 53, buchen: