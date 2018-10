Themen-Stadtführung "Achalm"

Stadtführer Thomas Weiblen nimmt die Teilnehmer mit auf den „Weg zur Achalm“. Bei einem rund zweistündigen Spaziergang von der Stadtmitte hinauf auf die Achalm wird die Gruppe viele historische Details aus der Stadtgeschichte kennen lernen – zum Beispiel, wie Reutlingen zur Planie und zum Stadtgarten gekommen ist. Der Weg führt durch die Innenstadt über die Sommerhalde zum Schönen Weg. Am Gedenkstein wird Thomas Weiblen vom Geiseldrama am Kriegsende 1945 berichten. Und am Reutlinger Weinberg gibt es für die Teilnehmer Wissenswertes sowie Anekdoten über den Reutlinger Wein. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Heimatmuseum und endet am Ludwig Finckh-Grabmal.