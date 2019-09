Themen-Stadtführung "Hermann Kurz"

Hermann Kurz – ein Reutlinger Dichter und Schriftsteller.

Die Themenführung, am Samstag, 19. Oktober, 16.00 Uhr, widmet sich dem Leben und dem Werk des vor 205 Jahren in Reutlingen geborenen und hier aufgewachsenen Schriftstellers.

Seiner Heimatstadt hat Hermann Kurz in humorvollen und augenzwinkernden Erzählungen ein literarisches Denkmal gesetzt. Während der Revolution 1848 stand er als liberaler Demokrat und politischer Redakteur für die Freiheitsrechte und für Pressefreiheit ein, wofür er zweimal auf dem Hohenasperg eingesperrt wurde. In seinen realistischen Romanen kümmert sich Hermann Kurz um die einengenden Zustände in der damaligen feudalen Herrschaftsordnung und hält dabei konsequent zu seinen Figuren.

Stationen der Themenführung sind unter anderem die literarische Gedenkstätte im Heimatmuseum, sein Geburtshaus in der Wilhelmstraße, das Lyzeum und das Hermann-Kurz-Denkmal in der Planie. Vorgetragene Texte aus seinen Erzählungen, Gedichten, Romanen und Briefen runden den zweistündigen literarischen Spaziergang ab.

Angeboten wird die Themenführung von Werner Günthner.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.