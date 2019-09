Bei dieser Führung wird Licht ins dunkle Reutlingen des Mittelalters gebracht und so manche Geschehnisse beleuchtet. Tauchen Sie ein in die Zeit der Turm- und Torwächter. Mit Laterne führt unser Weg durch enge Gassen, vorbei an altem Gemäuer und Sehenswürdigkeiten von Reutlingen.