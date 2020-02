Themenabend: Wild!: Leben mit AD(H)S

Drei bis sechs Prozent aller Kinder sind von AD(H)S betroffen. Dennoch ist das Phänomen mit viel Unkenntnis und Vorurteilen behaftet. Das Spektrum reicht von „alles nur Einbildung“ über „schlecht erzogen“ und „unheilbar krank“ zu „besonders kreativ“ oder geradezu „genial“. Mitschüler und Pädagogen nehmen die kleinen „Störenfriede“ weitgehend negativ wahr. Oft wird die hohe Intelligenz, Kreativität und Sensibilität der Kinder übersehen.

Der kanadisch-britische Autor Evan Placey stellt in »WiLd!« ein Kind mit AD(H)S in den Mittelpunkt eines Theaterstücks. Die Zuschauer erleben, wie aufregend, wie bunt, wie erfinderisch und klug es in Billys Kopf aussieht. Billy ist der geborene Entertainer und zieht die Zuschauer sofort mit viel Witz in seinen Bann, er hat die tollsten Einfälle und Spielideen, ist unglaublich sportlich und agil und gleichzeitig voller Gefühle. Er sprudelt vor Energie. Ein wahrer Theaterzauber! Doch Billy zeigt auch eine andere Seite, wie einsam er sich manchmal fühlt, wie machtlos, wenn ihn seine Freunde verlassen, die Lehrer mit Strenge oder sogar Schulausschluss reagieren und selbst seine Eltern überfordert wirken. Dabei will er sich doch wirklich konzentrieren, aber es gelingt ihm einfach nicht …

Mit dem Themenabend zu „WiLd!“ am 5. März um 19.30 Uhr möchten wir auf die Problematik und die besondere Begabung von Kindern mit AD(H)S aufmerksam machen und zur Aufklärung beitragen.

Um 19.30 Uhr halten Dr. med Claas van Aaken und Dr. med Tina Schlüter einen Vortrag zu „AD(H)S aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ im Foyer der BOXX.

Um 20.00 Uhr findet die Vorstellung der Inszenierung „WiLd!“ in der BOXX statt.

Anschließend findet ein Podiumsgespräch mit Frau Rogé-Kühner, Sozialpädagogin mit Schwerpunkt ADHS, einer erfahrenen Mutter mit AD(H)S Kindern, den beiden Fachärzten Frau Dr. Schlüter und Dr. van Aaken und den Darstellern des Theaterstücks Patrick Isermeyer und Ferenc Mehl statt.

Dr. med Claas van Aaken und Dr. med Tina Schlüter sind Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie und leiten gemeinsam die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und - Psychotherapie des Klinikum am Weissenhof.

Herr Dr. van Aaken ist der Chefarzt des Standort Weinsberg mit dem stationären Bereich und der Institutsambulanz, Frau Dr. Schlüter ist die Chefärztin der Außenstellen (Tageskliniken und Institutsambulanzen in Heilbronn, Ludwigsburg, Schwäbisch Hall und Winnenden).

Anja Rogé-Kühner ist als Sozialpädagogin in der Offenen Behindertenhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes Region Heilbronn-Franken (ASB) tätig. Ihre fachlichen Schwerpunkte ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S, die Beratung betroffener Eltern, Vernetzung und Entlastung von Eltern, Informationsweitergabe, Therapieangebote, Bereitstellung von Betreuungspersonal für Integrationsmaßnahmen nach SGB VIII § 35a sowie Elterntreffs zum Information- und Erfahrungsaustausch.

Die Elternvertreterin ist eine Mutter mit wunderbaren schlauen lebhaften ADHS-Kindern. Kann berichten aus dem nervenaufreibenden, verzweifelten, glücklichen, schwierigen, chaotischen, lauten Alltag einer ADHS Familie, in der die Partnerschaft auf die harte Probe gestellt wird, man ständig im engen Kontakt mit Rektoren, Lehrern und Ärzten steht und man schmerzlich lernt, täglich mit Vorurteilen täglich zu kommen.