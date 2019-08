Themenführung: Avantgarde-Künstlerinnen in Paris

Louise Bourgeois, Sonia Delaunay, Natalja Gontscharowa, Marie Laurencin, Niki de Saint Phalle und Suzanne Valadon

Der ursprünglich aus dem militärischen Bereich stammende Begriff Avantgarde bezeichnete die Sturmspitze einer Armee. Im übertragenen Sinne gewöhnte man sich an, mit diesem Begriff auch die Vorkämpfer einer geistigen Entwicklung zu bezeichnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehören erstmals viele Künstlerinnen zu den Vorreiterinnen neuer Kunstrichtungen. Sie stellen nicht nur die gängige figürliche Ästhetik und den »männlichen Blick« in Frage, sondern auch die im 19. Jahrhundert etablierte Trennung in »angewandte« und »freie« Kunstausübung.