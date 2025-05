Themenführung: Ganoven, Gauner, Galgenvögel - Strafjustiz und Richtstätten in der Reichsstadt Schwäbischer Gmünd

Es ist das Symbol der Gerichtshoheit der ehemaligen Reichsstadt Schwäbisch Gmünd schlechthin: das Richtschwert im Museum im Prediger. Auf dessen Klinge ist eingraviert zu lesen: „Wan ich das Schwert thue aufheben / So Gebe Gott dem Sünder das Ewige Leben". In ihrer Führung beleuchtet Sabine Leicht die Strafjustiz und Richtstätten in der alten Reichsstadt.

Delikte des Alltags, die mit Geldbußen oder leichteren Leibstrafen sühnbar waren, unterlagen im mittelalterlichen Rechtswesen der Niederen Gerichtsbarkeit. Es auszuüben, erkaufte sich die Reichsstadt Schwäbisch Gmünd 1343 von Kaiser Ludwig IV. (gest. 1347). Karl IV. (1316–1378) bestätigte dieses Recht 1373. 1433 gewährte Kaiser Sigismund (1368–1437) der Stadt auch die Blutgerichtsbarkeit, auch als Hohe Gerichtsbarkeit bekannt. Sie bezog sich auf Taten, die mit dem Tod bestraft werden konnten. War ein Verbrecher zum Tode durch das Schwert verurteilt, „… so ging es zur Richtstätte bei St. Katharina. Südöstlich davon stand ein gemauerter, mit Gras bewachsener Block. Daneben befand sich eine offene Kapelle mit dem Gekreuzigten … in Lebensgröße." (Else Gündle: Aus der Gerichtsbarkeit der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd).