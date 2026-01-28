Themenführung HFM: Feierabend und Zeit für Geschichte

Ein neues Führungsformat findet zu ungewohnter Zeit im Hällisch-Fränkischen Museum statt. Dabei werden Einblicke in die Geschichte und Kultur Schwäbisch Halls und seiner Region vermittelt.

Begleitet von dem stellvertretenden Museumsleiter Lorenz Hafner führt der Rundgang durch ausgewählte Bereiche des Museums und thematisiert die Bedeutung der mittelalterlichen Stadt, den Salzhandel, städtische Machtstrukturen sowie Aspekte von Alltag, Handwerk, Glauben, Kunst und Bürgerstolz.

Die Führung beginnt nach Ende der regulären Öffnungszeit und findet in ruhiger Atmosphäre statt. Zu diesem Zeitpunkt ist das Museum exklusiv für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung geöffnet. Der frühe Abend bietet damit alteingesessenen Hallerinnen und Hallern, neu Zugezogenen sowie Interessierten aus der Region und von weiter her die Möglichkeit, den Tag mit einem konzentrierten und zugleich entspannten Rundgang durch die Stadt und Regionalgeschichte ausklingen zu lassen.