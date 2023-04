Themenfrühstück - Der Apfelbaum

Schon im Paradies begegnet uns der Apfel als verführerische Frucht und aufgeladenes Symbol, eine Rolle, die er in vielen Mythen und Geschichten weiterspinnt.

Wir suchen den echten, ursprünglichen Wildapfel, den Kern des „Zankapfels“, die goldenen Äpfel der Hesperiden und den fallenden Apfel Newtons… Und wie war das mit Luthers Apfelbäumchen?

Historisch begleitet der Apfel schon seit der Jungsteinzeit die Menschen, denen er schließlich eine einzigartige Sortenfülle bescherte, die leider zurzeitschon wieder im Niedergang ist, und mit ihr ein Kulturgut und auch der Reichtum ökologisch hochwertiger Streuobstwiesen.

Folgen Sie mit dem Förster Jörg Brucklacher dem Apfel durch Antike und Mittelalter bis in die Neuzeit in Bild und Wort, letzteres in Prosaund zahlreichen Gedichten.

Ein Vormittag der Erkenntnis –Begegnung mit einer gehaltvollen Frucht.

Leitung: Jörg Brucklacher, Förster, Baumfreund und kulturhistorischer Dilettant

Anmeldung: bis 8. Mai bei der keb (mit dem Anmeldeformular unten, Mail: keb.schwaebisch-hall@drs.de, Tel. 0791 9466845)