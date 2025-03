Themenfrühstück: Speisegesetze im Judentum - Wie Religion den Speiseplan bestimmt

Was Menschen essen ist ein weites Forschungsfeld für die unterschiedlichsten Disziplinen.

Galt anfangs das Interesse lediglich der Frage, was gegessen wurde und wird, so hat sich die Fragestellung auf soziale, kulturelle und religiöse Aspekte verschoben.

Am Beispiel des Judentums wird im Vortrag den Fragen nachgegangen, was nach den religiösen Geboten gegessen werden darf und welche besonderen Zubereitungsvorschriften es gibt. Was bedeutet Essen und insbesondere das gemeinsame Essen den Gläubigen? Wie ist es um den Essensverzicht, das Fasten, bestellt?

Auf all diese Fragen soll mit verschiedenen Sinneserfahrungen eingegangen werden. Außerdem soll auch ein kurzer Blick auf andere Religionen geworfen werden.

Anmeldung erforderlich: (begrenzte Teilnehmerzahl)

bis 7. April unter www.keb-sha.de

Mail: keb.schwaebisch-hall(@)drs.de

Tel. 0791 9466 845

Referent: Elisabeth Quirbach, Leiterin des Rabbinatsmuseums Braunsbach