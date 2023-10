Themenkneipe Flucht auf der Balkanroute

Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht als in Deutschland leben. Dennoch ist das Thema der Unterstützung für Geflüchtete nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent. In der Themenkneipe wollen wir uns damit befassen, wie die "Festung Europa" Menschen auf der Flucht gewaltsam davon abhält in Sicherheit anzukommen. Der Fokus liegt auf der Arbeit von Unterstützungskollektiven in Bosnien und Serbien. Auch ihre Arbeit wird durch lokale Polizeien und die "Grenzschutzbehörde" FRONTEX stark erschwert. Dabei ist beispielsweise medizinische Versorgung ein Menschenrecht, das Menschen auf der Flucht nicht gewährt wird.

Inhaltshinweis: um die Misstände beschreiben zu können, werden in der Themenkneipe (strukturelle und physische) Gewalt, Rasissmus und Tod thematisiert.