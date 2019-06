Durch mütterlichen Alkoholkonsum in der Schwangerschaft können Kinder eine Vielzahl von Schädigungen bekommen. Diese werden unter dem Fachbegriff Fetale Alkohol-Spektrum-Störung (FASD) zusammengefasst. Beim diesjährigen Themennachmittag Frühe Hilfen der Beratungsstelle für Kinderschutz des Landratsamtes am Mittwoch, den 12. Juni um 15.00 Uhr im Pirminsaal (St. Josef), Hammerweg 28, in Mosbach wird die zertifizierte FASD-Beraterin Christiane Schute hierzu sprechen. In ihrem Vortrag wird sie über die Beeinträchtigungen und Auswirkungen der FASD informieren sowie mögliche Handlungsstrategien in der Arbeit mit betroffenen Kindern aufzeigen.