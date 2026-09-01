Themenreihe Campus Talk mit Nina Stokic M.A.

Im Campus Talk „Innovation verständlich machen: Wie Kommunikation Zukunftsthemen greifbarer werden lässt“ gibt Nina Stokic Einblicke in ihre Forschung und zeigt, wie mittelständische Unternehmen neue Technologien und Innovationen wahrnehmen, einordnen und für ihre eigene Praxis bewerten.

Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle Kommunikation dabei spielt, Zukunftsthemen verständlich, relevant und anschlussfähig zu machen. Der Vortrag zeigt, wie sich Innovationskommunikation gestalten lässt, um Chancen, Herausforderungen und Anwendungen greifbarer zu machen. Er lädt dazu ein, gemeinsam darüber nachzudenken, wie Innovationen im regionalen Mittelstand wirksam vermittelt und diskutiert werden können – und neue Perspektiven auf Innovationsthemen zu entdecken.