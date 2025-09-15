Theo Koll "Stirbt die Wahrheit?"

Weit über 20.000 Lügen und Halbwahrheiten hat Donald Trump in seiner ersten Amtszeit verbreitet.

Putin und andere haben ganze Industrien zur Herstellung von Lügen und Desinformationen aufgebaut, X und Facebook lassen Falsches wieder unkorrigiert auf ihren Plattformen stehen: Wissen wir künftig überhaupt noch, was real ist – oder sind wir gerade im Begriff, das gemeinsame Verständnis von Wirklichkeit zu verlieren? Wird Wahrheit erst in viele Teil-Wahrheiten zerstückelt und dann ganz aufgelöst? Der Vortrag schildert die enormen und zunehmenden Gefahren, die von „alternativen“ Fakten, KI-generierten Manipulationen und falschen Nachrichten ausgehen – und erörtert, was dagegen getan werden sollte. Theo Koll gehört zu den renommiertesten deutschen Journalisten. Als Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin koordinierte er jahrelang die Berichterstattung aus der Bundeshauptstadt und moderierte Deutschlands erfolgreichstes politisches Magazin „Berlin direkt“. 

Eintritt frei, begrenzte Platzzahl.Anmeldung ausschließlich per Anmeldeformular ab 04.08.2025, 11.00 Uhr

Carmen Würth Forum Künzelsau Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau
