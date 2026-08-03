Unsere Welt ist eine andere – Deutschland und die neue Weltordnung.

Donald Trumps aktuelle Amtszeit dürfte die einschneidendste US-Präsidentschaft unserer Lebenszeit werden. Nicht erst die neue US-Sicherheitsstrategie hat überdeutlich gemacht, dass Europa und Deutschland dringend erwachsen werden müssen. Die Welt formiert sich neu und die dominierenden autokratischen Großmächte nutzen Europas Schwäche mit aller Macht. Der Mephisto im Kreml hat unseren Faust’schen Energiepakt mit Russland beendet, und China macht nicht nur bei Seltenen Erden deutlich, dass wir vom Reich der Mitte so abhängig sind wie kaum eine andere Nation der Erde. Werden wir diesen Herausforderungen wirklich gerecht? Wie könnte die Antwort aussehen – und wie die finanziellen und politischen Preisschilder?

Von der Bundesregierung, von uns allen wird nicht weniger verlangt als der Weg in eine Republik der Realpolitik – innen- wie außenpolitisch. Es geht um eine teure und schmerzhafte neue Verantwortungsethik, nicht nur in der Sicherheitspolitik. Es geht auch um die Neuerfindung der wirtschaftlichen Grundlagen unseres Wohlstands.

Theo Koll gehört zu den renommiertesten Journalisten in Deutschland. Zuletzt leitete er das ZDF-Hauptstadtstudio und moderierte das Politikmagazin „Berlin direkt“.