27. Theodor-Heuss-Lauf 2026

Am Sonntag, 27. September 2026, sind wieder Erwachsene, Jugendliche und Kinder herzlich dazu eingeladen, sich beim Theodor-Heuss-Lauf auf die Strecke zu begeben.

Sich mit anderen sportlich zu messen und gemeinsam zu erleben, wie viel Spaß Bewegung und Sport machen können.

Die Stadt Brackenheim als Veranstalterin freut sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Wiesental-Stadion und entlang der Laufstrecke!