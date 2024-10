Theologie und Kunst: Anselm Kiefer und Edvard Munch

Öffentliche Führung mit Pfarrer Prof. Dr. Jörg Hübner im Museum Würth 2, Künzelsau.

Kunst ist oft ein Medium, in dem grundlegende Fragen des Menschseins zur Sprache kommen – auch religiöse Fragen. Versteckt oder manchmal direkt finden sich in Kunstwerken Antworten auf existentielle Fragen; für den Betrachtenden erschließen sich damit zumeist ganz neue Ebenen des Verstehens.

Im Museum Würth 2 sind aktuell in der Ausstellung „TERRIFIC. Faszination Sammlung Würth“ mit Werken von Anselm Kiefer („Die Frauen der Antike“, „Daniel 3,9-97“ u.a.), oder Edvard Munch („Madonna“) Beispiele vorhanden, die einen direkten religiösen Bezug besitzen. Existentielle Fragen wie die Auseinandersetzung mit Leid, mit Geschichte und der Natur finden sind in vielen Werken der aktuellen Ausstellung. In einer Führung zu einzelnen Werken werden diese Bezüge verdeutlicht und ins Gespräch gebracht. Dauer: 60 Minuten Teilnahmegebühr: 6 euro pro Person Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.kunst.wuerth.com an.