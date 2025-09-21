Theologie und Kunst: Emil Nolde - Welt und Heimat

öffentliche Führung mit Pfarrer Prof. Dr. Jörg Hübner

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Kunst ist oft ein Medium, in dem grundlegende Fragen des Menschseins zur Sprache kommen – auch religiöse Fragen.

Versteckt oder manchmal direkt finden sich in Kunstwerken Antworten auf existentielle Fragen; für den Betrachtenden erschließen sich damit zumeist ganz neue Ebenen des Verstehens. Dies gilt auch für die Werke von Emil Nolde: Vor allem seine Werke, die versuchen, die Vielgestaltigkeit der Natur, der menschlichen Kultur und damit der Schöpfung ins Bild zu setzen, stehen im Mittelpunkt der Führung. Aber auch Noldes persönliche Sympathien für den Nationalsozialismus und dessen Blut-und-Boden-Ideologie kommen in der Führung kritisch zur Sprache. Teilnahmegebühr: 6 Euro pro Person Dauer: 60 Minuten. Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.

