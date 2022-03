Theologie und Kunst: Schmerz und Leiden: Die Passion Jesu

In dieser Reihe lässt Pfarrerin und Bibelerzählerin Dr. Henrike Frey-Anthes die Geschichten aus der Bibel vor ausgewählten Werken der »Alten Meister« in der Sammlung Würth lebendig werden. Zu den eindrücklichsten Ereignissen im Leben Jesu gehören die Passionsüberlieferungen, die die Leidensgeschichte des Gottessohnes beschreiben. Welche Stationen erlebt Jesus auf dem Weg zum Kreuz? Inwiefern ist die Geschichte des leidenden Jesus heute immer noch aktuell? Und wie stellen Künstler verschiedener Epochen diese Aktualität in ihren Werken dar?

Anmeldung unter Telefonnummer:+49 791 946 72 330 oder unter der E-Mail: johanniterkirche@wuerth.com