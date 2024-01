Über 50 Jahre ist es nun her, dass der Tübinger Theologe Herbert Haag den „Abschied vom Teufel“ verkündet hat.

Tatsächlich aber treiben Satan, Teufel und Dämonen weiterhin ihr Unwesen, wenn auch meist in säkularer Form. Was aber meint die Bibel wirklich, wenn sie von Satan, Teufel und Dämonen spricht? Und was hat das mit uns heute zu tun?

Mit Dieter Bauer, Dipl. Theol., Wendlingen