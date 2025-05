Theaterspaziergang mit dem Ensemble der English Theatre Society.

Der Begriff "Heimat" dient der rechten Szene immer noch als Kampfbegriff, vor allem um jenen Menschen, die nicht dem Ideal einer homogenen, christlichen und weißen Gesellschaft gerecht werden, ihre Daseinsberechtigung abzusprechen: Die NPD benennt sich in "Die Heimat" um, das Innenministerium wird zum "Heimatministerium", beim „Thüringer Heimatschutz“ lernten sich die Mitglieder des NSU-Trios kennen. „Heimat“ ist ein Reizwort, das immer wieder neue Debatten triggert.

Doch was bedeutet „Heimat“ heute noch? Ein Ort, ein Gefühl, eine Haltung? Oder ist die Sehnsucht nach einer inklusiven Heimat eigentlich längst überholt? Welche Utopien entstehen, wenn wir an Heimat denken? „There's no place like home“ ist eine szenische Suche nach neuen Perspektiven auf das, was Heimat sein kann. In persönlichen Geschichten und provokanten Texten erarbeiten die Spieler*innen der English Theatre Society eine Collage aus Momenten, die die Nuancen und Brüche des Begriffs „Heimat“ greifbar machen.

Mit dem Ensemble der English Theatre Society.

Spielleitung und Regie Leni Karrer

Ausstattung Klasse 2 und 3 der Akademie für Kommunikation Baden-Württemberg (verantwortlich ist Gabriele Ostermann)