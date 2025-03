Theresa Reichl „Bis jetzt“

„Bis jetzt“, Wie war mal die Lebensplanung und was ist daraus geworden?

Theresa Reichl hat schon viel erreicht: Lehrerin, Buchautorin, Kabarettistin, ausgestattet mit dem bayerischen Kabarettpreis für Senkrechtstarter. Sie bekam den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg verliehen und wurde dritte beim Weißenhorner Wölfchen und beim St. Prosper Kabarettpreis.

Mit intelligentem Humor resümiert Reichl In „Bis jetzt“, was eigentlich mal der Plan war und was aus Selbigem wurde. Selbstreflektiert spricht sie über ihr Leben zwischen Dorf und Großstadt, zwischen Schweinsbraten und Iced Latte mit Hafermilch, zwischen klassischer Literatur und Tiktok-Trends.. So lässt es sich verschmerzen, dass sie keines der Ziele erreicht hat, die sie sich mit 16 gesetzt hat: kein Haus, keinen Mann, keine Kinder. Sie führt mühelos an bisher unbekannte und unbeliebte Themenwelten heran und schlägt mit Leichtigkeit den Bogen zwischen den Generationen.