Theresa Tschira spielt „Elli Elfe hilft dem Christkind“

Am Samstag, 13. Dezember 2025 zeigt Theresa Tschira ihr weihnachtliches Stück „Elli Elfe hilft dem Christkind“ in der Stadtbücherei Leinfelden.

Eingeladen sind alle kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 2 Jahren.

Elli Elfe, eine kleine Wald- und Wiesenelfe, die für ihre große Hilfsbereitschaft bekannt ist, aber auch für eine mindestens ebenso große Tollpatschigkeit, hat gehört, dass es nicht nur Waldelfen, sondern auch Weihnachtselfen gibt. Nun wünscht sie sich nichts sehnlicher, als eine Weihnachtselfe zu werden. Also übt sie wie wild das Einpacken von Geschenken, das komplizierte Verknoten von Bändern, das Transportieren der Päckchen und das ist alles gar nicht so einfach. Zu allem Überfluss liegt da plötzlich auch noch ein verletztes Eichhörnchen auf dem Weg durch den verschneiten Wald, aber Elli überlegt nicht lange und eilt dem verletzten Tierchen zur Hilfe. Ob sie es jetzt noch pünktlich zum Christkind schafft?

Nach dem Theaterstück können die Kinder sich gerne von der Künstlerin schminken lassen.