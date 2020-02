»Therme Unplugged« – die Plattform für regionale Musiker

Die Therme Erding setzt die Veranstaltungsreihe »Therme Unplugged« fort. Das Pilotprojekt kam letztes Jahr so gut an, dass es im März 2020 wiederholt wird. Unverfälscht, echt und hautnah präsentieren sich in der Therme wieder Musiker und Bands aus Bayern.

An den März-Freitagen wird die palmengesäumte Thermen-Halbinsel zur Musikbühne: Ab 19 Uhr geben hier die Live-Acts eigene Lieder und neu arrangierte Coversongs zum Besten. Und sie zeigen wie authentisch und gut Musik ohne elektronische Verstärkung sein kann.

Die Band Jack and the Daniels rund um Leadsinger Jacky Cleever sorgt am 6. März mit rockigen Coversongs für 70er-Jahre-Stimmung. Mit ihrem folkigen Auftritt unterhalten dieAugsburger Rebels of the Jukebox am 13. März das Thermen-Publikum. Die Every Tuesday Band performt am 20. März bekannte Evergreens, Schlager und Partyhits. Mit einem Mix aus bayerischer Mundart und Pop lassen die Lokalmatadoren Max & I die Unplugged-Konzerte am 27. März ausklingen.

Ganz entspannt können sich die Badegäste auf LED-Schwimmreifen treiben lassen – von der Musik und von der Strömung im großen Thermenpool. Alternativ findet man auch auf einer Sprudelliege unter Palmen ein Plätzchen zum Lauschen und Genießen.

Wer nach der Arbeit das Wochenende klangvoll einläuten möchte, sollte sich diese Termine unbedingt vormerken! Für »Therme Unplugged« gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Therme Erding.

Termine: Freitags im März (06., 13., 20. und 27.03.2020), 19 Uhr bis ca. 21 Uhr