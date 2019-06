Thilda und die beste Band der Welt

Ein Feelgood-Movie für die ganze Familie über eine junge Band, die sich für einen Musikcontest auf einen turbulenten Roadtrip quer durch Norwegen begibt und dabei das eine oder andere aufregende Abenteuer erlebt.

Grim und Aksel werden mit ihrer Zwei-Mann-Band zur nationalen Rock-Meisterschaft in Tromsö angenommen. Leider haben sie jedoch zwei Probleme: Aksel kann nicht singen und für eine echte Band fehlt ihnen ein Bass. Also suchen sie mit einer Plakataktion in ihrer Kleinstadt nach einem erfahrenen Bassisten. Als sich beim Casting nur die 9-jährige Thilda mit ihrem altbackenen Cello meldet, scheint der große Traum endgültig zu platzen. Doch das taffe Mädchen hat nicht nur den schönsten trotzigen Gesichtsausdruck der nördlichen Hemisphäre, sondern beweist zudem schnell, dass man auch auf dem vermeintlich uncoolen Streichinstrument ordentlich rocken kann. Und so können sie gar nicht anders, als die fantastische Cellistin mitzunehmen. Zusammen mit ihrem angeheuerten Fahrer und einem von seinem Bruder „geliehenen“ Wohnmobil brechen sie zur Rockmeisterschaft auf. Natürlich entwickelt sich die Reise schnell zu einem für die Zuschauer überaus vergnüglichen Trip mit diversen Überraschungen, Verwicklungen und einer mehr als turbulenten Verfolgungsjagd.

Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen realistisch, aber auf jeden Fall temporeich und witzig – so sehen familienfreundliche Filme aus, besonders wenn sie aus Skandinavien kommen. Auf der Berlinale 2018 feierte die humorvolle Komödie unter dem Titel „Los Bando“ in der Jugendsektion Generation ihre Weltpremiere und wurde schnell zum Publikumsliebling.

Auch wenn’s etwas abgedroschen klingen mag: der Film bietet beste Unterhaltung für Groß und Klein – von 10 bis 100 – bringen Sie also ruhig ihre Kinder oder Enkel mit ins Scala und teilen das Vergnügen. Die Älteren können wieder einmal herzlich lachen und erkennen, wie wichtig gute Freunde sind und die Jüngeren haben ihren Spaß an flotten Rhythmen, guten Gags und an einer spannenden Handlung, in der sie sich problemlos wiederfinden können.