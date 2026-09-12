Thilo Ruck und Silas Bischoff

Performance mit E-Gitarre und Elektronik und Gitarre.

Das Projekt „Am I too much?!“ von Thilo Ruck lotet mit Uraufführungen von Svetlana Maraš und Nicolas Berge, die Werken von Fausto Romitelli und Morton Feldman gegenübergestellt werden, die Spannung zwischen Noise und Stille, Virtuosität und Fragilität aus. Was bedeutet Zuhören heute? Es fordert und fördert Wahrnehmungskompetenz und lädt das Publikum zum Mitvollzug ein. „Am I too much?!“ wird gefördert durch den Musikfonds.

Lautenmusik an den barocken Höfen Europas.

Auf einer musikalischen Zeitreise lädt Silas Bischoff das Publikum ein, der Musik zu lauschen, die in den Sälen und Salons der Barockzeit auf der Theorbe und Gitarre erklang.

Während die Theorbe heute kaum noch jemandem bekannt ist, war sie im 17. und 18. Jahrhundert eines der beliebtesten Instrumente, um die Stimme zu begleiten, Orchester zu bereichern, aber auch solistisch eingesetzt zu glänzen. Dabei sind es vor allem die bis zu zwei Meter langen, zusätzlichen Basssaiten, die dem größten Vertreter der Lautenfamilie ein tiefes Fundament und ihren unverkennbaren erdigen und warmen Klang verleihen. Von virtuosen Toccaten aus Italien über intime Suiten aus Frankreich auf der Theorbe führt ein Streifzug auf der Gitarre zu feurigen Tänzen aus Spanien.