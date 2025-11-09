Thilo Seibel - Schon rum?! - Jahresrückblick 2025

2025 war eigentlich nichts los.

Ok, im Weißen Haus in Washington sind Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes eingezogen, und sie sehen sogar ganz putzig aus - einer hat sich ein gelbgefärbtes Frettchen auf den orangenen Kopf getackert, der andere sieht aus wie ein Fernsehprediger, in dessen Gesicht ein Kajalstift explodiert ist. Zusammen mit dem rachsüchtigen Zwerg aus Moskau haben sie erkannt: Nicht Krieg, Unterdrückung, Folter und Zerstörung müssen sofort aufhören. Sondern dieses gefährliche Ideengebräu aus Toleranz, Gewaltenteilung, Gleichheit und Freiheit.

Und wir so? Deutschland setzt dem etwas entgegen: Den entschlossensten Bundeskanzler seit Olaf Scholz. Der durchregiert, gemeinsam mit dem härtesten Sozialrebellen, seit es Rotbäckchen-Saft gibt und einem süddeutschen Traditionsversager. Ich habe ein guuutes Gefühl!

Was wird noch alles gutgegangen sein in diesem Jahr, und wann, warum und wozu? Zum Glück hat sich Thilo Seibel alles für Sie gemerkt und daraus einen politischen Jahresrückblick gezimmert: Nie ohne Lanz-Runde, immer unterhaltsam und immer hart am Rande der Zuversicht. Und das trotz des Gegenstandes des Abends, also: Trotz dem Jahr 2025