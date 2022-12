So war das nicht geplant: Krieg und Zeitenwende. Eigentlich hatten wir 2022 als Jahr des Endes der Pandemie und des Beginns versöhnlicher Langeweile vorgesehen. Und es hatte so gut angefangen: Nachdem Wolfgang Kubicki eine Splitterpartei für impfskeptische Cum-Ex-Profiteure gegründet hat, war die Ampel in Extremsituationen fast handlungsfähig. Okay, heute fragt man sich, wer war nochmal Wolfgang Kubicki? Aber dann geschah Undenkbares, und das müssen wir einsortieren: An welchem Wochentag begann der Angriff auf die Ukraine?

Und wer kümmert sich jetzt um die psychische Gesundheit von Putin-Verstehern? Thilo Seibel hat alles aus dem Jahr für Sie gesammelt, abgeheftet und von oben nach unten gedreht: Die wirrsten und irrsten Sätze und Bilder von überdimensionalen Tischen. Und vieles mehr – ein Abend mit Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und anderen Überraschungsgästen.