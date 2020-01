thilowagner-jazz.de Thilo Wagner

Der "höllisch swingende" Klavierstil des in Stuttgart lebenden Pianisten Thilo Wagner gehört zum Besten, was die deutsche Jazzszene zu bieten hat. Seine halsbrecherischen Läufe mit traumwandlerischer "Punktlandung", seine expressiven Balladen und die gewaltig groovenden Blueszitate verblüffen und begeistern das Publikum, wo immer er auftritt.

Thilo Wagner wuchs in Brühl auf und erlernte bereits mit 5 Jahren das Klavierspiel. Als seine ersten Worte nennen die Eltern "Papa Mama Tschäss". Nach 12 Jahren klassischer Klavierausbildung in Karlsruhe gründete er bereits mit 18 Jahren sein erstes Trio. Der vor Kreativität sprühende Ausnahmepianist steht in der Tradition von Größen wie Erroll Garner und Oscar Peterson.

Mittlerweile ist er seit vielen Jahren fester Bestandteil der europäischen Swingszene und auch über die deutschen Grenzen hinaus als Institution im Swingsektor bekannt. 1998 hat er den Solistenpreis des Jazzfestivals in Vienne (Frankreich) gewonnen, zudem ist er Ehrenbürger der Stadt New Orleans.

Tourneen führten ihn durch ganz Europa, Kanada, die USA sowie Südamerika und er ist mittlerweile auf mehr als 70 CDs und zwei Direktschnittplatten verewigt, die er mit großen Kollegen wie Billy Mitchell, Butch Miles, Slide Hampton, Art Farmer, Emil Mangelsdorff, Martin Drew oder Danny Moss einspielte. Als ständiger Tournee-Begleiter spielt er u.a. mit Jim Hall, Scott Hamilton, Clark Terry, Charly Antolini, Benny Waters, Peanuts Hucko, Ack Van Rooyen, Buddy DeFranco, Charlie Mariano und Ken Peplowski. Zudem ist er festes Mitglied des "Emil Mangelsdorff Quartett", der "Allotria Jazzband", der "New Frankfurt Jazz Connection", "Centerpiece", des "Bassface Swing Trio", des "Barbara Bürkle & Thilo Wagner Duo – A Fine Romance" und der "Frankfurt Jazz Bigband". Mit dem "Thilo Wagner Trio" ist er in den kommenden Jahren in wechselnder Bandbesetzung auf Tour.

Pressestimmen:

"Thilo Wagner zeigt sich als wahrer Meister seines Fachs. Er erinnert wie kein anderer in seiner Spielweise an den großen Pianisten Oscar Peterson. Sein swingender Klavierstil, seine technische Brillanz und Vitalität sind bemerkenswert." – Herbert Lindenberger

"Mit Thilo Wagner hat die deutsche Szene wieder einen Swing-Pianisten von Rang." – Martin Kunzler (Autor Jazz-Lexikon)

"Thilo Wagner legte bei 'Young At Heart' noch mal einen drauf. Nur unterstützt von Schlagzeug und Bass streichelte er sein Instrument, zauberte Melodien mit ganz leichten Läufen in die Luft; ein absoluter Könner seines Fachs, der ohne sichtbare Anstrengung spielt." – Konzertkritik Schlüchtern

Besetzung: Thilo Wagner (p); Jean Philippe Wadle (b); Gregor Beck (dr)