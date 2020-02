Thilo Wagner Trio

Abend zwei ganz Großen des Jazz: Oscar Peterson und Ella Fitzgerald. Thilo, von seinen Fans liebevoll „der schwäbische Oscar Peterson“ genannt, ist bekannt für seinen zupackenden Swing voller Spielfreude, Witz und Charme – und dem steht Barbara Bürkle in nichts nach! Kongenial unterstützt werden die beiden von ihren großartigen Kollegen-Freunden Jean-Philippe Wadle am Bass und Gregor Beck am Schlagzeug. Freuen Sie sich auf bekannte und unbekannte Songperlen aus der Glanzzeit des Jazz!

Besetzung:

Barbara Bürkle – vocals

Thilo Wagner – piano

Jean Philippe Wadle – bass

Gregor Beck – drums