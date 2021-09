Think BIG – Zukunft, Beruf und ich

Am Montag, 11. Oktober, informieren Mandy Wilms und Tanja Brodt in einer Online-Veranstaltung, wie der Einstieg in die IT-Branche gelingt.

Der Workshop beginnt um 17:30 Uhr und endet gegen 19:00 Uhr. Er richtet sich an Beschäftigte, Arbeitslose und Wiedereinsteiger*innen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de erforderlich und noch bis Donnerstag, 7. Oktober, möglich. Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung.

Die IT-Branche befindet sich im Aufschwung. Immer wieder bringt sie neue Berufe und Arbeitsfelder hervor. Die Möglichkeiten, dort quer einzusteigen, sind vielfältig. Mandy Wilms und Tanja Brodt informieren über spannende Berufe und machen dabei deutlich, warum die IT-Branche gerade für Frauen und Männer, die Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen, besonders interessant ist.

Mehr Information zu den Referentinnen und des in Berlin ansässigen gemeinnützigen Vereins „Tech in the City“ unter www.techinthecity.de.

Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, Beruf & ich“. Unter dieser Dachmarke organisieren die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt aller Arbeitsagenturen und Jobcenter in Baden-Württemberg Online- Schulungen für Menschen mit Interesse an beruflicher Weiterbildung. Das Themenspektrum reicht von Organisation und Zeitmanagement über Bewerbungs-hilfe bis hin zur Erweiterung digitaler Kompetenzen.