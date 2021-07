Immer mehr, immer schneller, immer effizienter – noch mehr Stunden arbeiten? Wie soll das gehen? Seit Corona stellt sich zudem die Frage nach dem Sinn des Ganzen, denn unser Alltag hat sich seit dem Jahr 2020 stark verändert und stellt uns vor neue Herausforderungen im (Berufs-)Alltag. Erfahren Sie am Mittwoch, 14. Juli, von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr in einem Onlinevortrag mit Workshop Charakter von Agnes Martin-Dulemba (systemischer Coach bei klaradenken), ob noch ein mehr in Ihrem (Berufs-)Leben Platz hat und vor allem, welches mehr Sinn für Sie ergibt! Lernen Sie anhand eines Praxisbeispiels wie Sie Ihre Zeit sinnvoll im Alltag, in der Woche, im Monat und im Jahr einsetzen können.

Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de bis Montag, 12.Juli 2021, ist notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Die Plätze sind begrenzt. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Für die Teilnahme benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder Laptop.

Agnes Martin-Dulemba ist Diplom-Volkswirtin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihr Beratungsangebot umfasst unter anderem systemisches Coaching, Begleitung von beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen und Maßnahmen zur Work-life-Balance.

Der Workshop findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „THINK BIG – Zukunft, Beruf und ich“ statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.arbeitsagentur.de