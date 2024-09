This is it - Fotoaustellung

*"THIS IS IT – Einblicke in das Schaffen von Frederik Laux"*

*Die Galerie Necktar 127 präsentiert:*

– Die Galerie Necktar freut sich, die Ausstellung "THIS IS IT – Einblicke in das Schaffen von Frederik Laux" anzukündigen. Diese Ausstellung, die vom 1. August 2024 bis Mitte Oktober 2024 läuft, bietet einen umfassenden Einblick in das vielseitige Werk des renommierten Fotografen und Allrounder Künstlers Frederik Laux. Bekannt für seine sozialkritischen und reflektierenden Fotografien, lädt Laux die Besucher*innen dazu ein, sich intensiv mit gesellschaftlichen Themen und der Rolle der Fotografie als künstlerisches Medium auseinanderzusetzen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die kritische Auseinandersetzung mit der Authentizität und den Grenzen der Fotografie. Laux hinterfragt in seinen Werken die Funktion der Fotografie in der zeitgenössischen Kunst- und Medienwelt und regt die Besucher*innen dazu an, die Bedeutung und Wirkung dieses Mediums neu zu überdenken.

Die Werke von Frederik Laux werden auf einer Fläche von 120 Quadratmetern im Inneren der Galerie präsentiert. Ergänzend dazu werden ausgewählte Arbeiten an der 20 Meter langen Außenfassade der Galerie gezeigt, wodurch eine eindrucksvolle Verbindung zwischen Innen- und Außenraum entsteht.

*Vernissage und Begleitveranstaltungen:*

Die Vernissage zur Ausstellung findet am *26. September 2024 um 19:00 Uhr* statt. Besucher*innen sind herzlich eingeladen, sich mit den verschiedenen Facetten des Schaffens von Frederik Laux auseinanderzusetzen und die thematische Vielfalt seiner Werke zu erleben.

Besondere Höhepunkte der Vernissage:

•⁠ ⁠*Musikalische Begleitung von Tagried Gneidieh:*

Tagried Gneidieh wird die Vernissage musikalisch untermalen und eine einzigartige Atmosphäre schaffen, die das künstlerische Erlebnis der Besucher*innen intensiviert.

•⁠ ⁠*Freestyle-gerappte Führung von POW-LEE (Konstanz):*

Um *20:00 Uhr* und *21:00 Uhr* wird der Künstler POW-LEE aus Konstanz die Ausstellung mit einer freestyle-gerappten Führung begleiten. Diese innovative Kombination aus Kunstbetrachtung und Rap bietet den Besucher*innen eine außergewöhnliche und unkonventionelle Art, die Werke von Frederik Laux zu erleben.

Zusätzlich zur Ausstellung bietet die Galerie Necktar 127 folgende Veranstaltungen an:

•⁠ ⁠*Konzert von Segundo Bercetche:*

Am *12. September 2024*, Einlass um 19:00 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr.

Segundo Bercetche, ein Pionier des Genres Pantopia, wird mit einer einzigartigen Mischung aus elektronischen Klängen, Ambient-Sounds und innovativen rhythmischen Strukturen eine immersive musikalische Erfahrung bieten. (Spenden Hut)

•⁠ ⁠*Wine Gallery x Off Grid Wine und Künstler*innengespräch mit Frederik Laux:*

Am *14. September 2024* findet von *14:00 bis 19:00 Uhr* die Wine Gallery x Offgide Wine statt, bei der Besucher*innen erlesene Weine von verschiedenen Winzer*innen aus Baden-Württemberg verkosten können. Der Ausklang des Events dauert bis *22:00 Uhr*. Um 17:00 Uhr findet ein Künstler*innengespräch mit Frederik Laux statt, bei dem er über seine Werke und den kreativen Prozess spricht.

(OFF GRID ist ein einzigartiger Weinladen im Stuttgarter Lehenviertel, der eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Weinen anbiete, die ohne Zusatzstoffe und mit minimaler Intervention hergestellt werden. Das bedeutet, dass die Weine aus biologisch oder biodynamisch angebauten Trauben produziert werden und ohne Zusätze auskommen. Mit einem Fokus auf Transparenz, Qualität und Nachhaltigkeit richtet sich der Laden an alle Menschen, die eine Alternative zu konventionellen Weinen suchen.) Probier Glas 17 €.

Der Eintritt zur Ausstellung sowie zu den Veranstaltungen ist frei Spenden sind erwünscht.

Für weitere Informationen und Bildmaterial besuchen Sie bitte unsere Webseiten:

[www.necktar.art](http://www.necktar.art)

[www.frederiklaux.com](http://www.frederiklaux.com)

*Galerie Necktar 127*

Neckarstraße 127

70190 Stuttgart

[www.necktar.art](http://www.necktar.art)

"THIS IS IT" bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich intensiv mit den kritischen Ansichten von Frederik Laux und seiner Reflexion über die Rolle der Fotografie in der modernen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Ergänzend dazu laden inspirierende Begleitveranstaltungen zu einem bereichernden kulturellen Erlebnis ein.