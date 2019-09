This Is Pan – dehnbar bis zur Schmerzgrenze Die Musik von This Is Pan verdient eine eigene Bezeichnung – Elastic Jazz. Denn die vier Musiker – Matthias Kohler, Saxophon und Klarinette, Lukas Thoeni, Trompete und Flügelhorn, André Pousaz, Bass und Gregor Hilbe, Schlagzeug – verändern die Form ihrer Stücke laufend, die Instrumente treten einzeln aus, suchen ihren Weg, nähern sich wieder an, gelangen in die ursprüngliche Form.

Elemente aus Pop, Rock und Klassik werden spielerisch in die Stücke verwoben. Das ergibt wunderbare Klänge, die immer zugänglich, aber stets überraschend und geheimnisvoll sind. Definitiv ein Hinhören wert.

Lukas Thoeni - Trompete

Matthias Kohler - Sax

André Pousaz - Bass

Gregor Hilbe - Drums