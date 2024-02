THIS IS THE GREATEST SHOW! zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail die unvergesslichen Songs aus den größten Musicalerfolgen der letzten Jahrzehnte.

Diese Musical-Show bringt einige der größten Stars des Genres auf eine Bühne und lässt sie das Publikum mitnehmen auf eine Reise in die schillernde Welt des Musicals. Den Zuschauer erwarten große Emotionen, große Stimmen und große Songs.

Jan Ammann zählt zu den Topstars der deutschen Musicalszene. Er spielte in Musicalproduktionen wie „Ludwig II“, „Die Schöne und das Biest“, „Jekyll & Hyde“, „Show Boat“, „Tanz der Vampire“, „Die Päpstin“ und vielen anderen mit. Zudem steht Jan Ammann in Galas und Bandformationen wie den „Musical Tenors“ und den „Milestones“ als Solist und mit eigenen Soloprogrammen auf den Konzertbühnen Europas. Seit März 2021 ist Jan Ammann als Chris Weigel in der RTL- Serie „Unter Uns“ im Fernsehen zu sehen.

Michaela Schober sah man u.a. in „Camelot“, „Les Miserablés“, „Mozart! – Das Musical“, „Jekyll & Hyde“ oder in „Jesus Christ Superstar“. Sie steht seit 2010 Musicalstar Jan Ammann bei seinen Solo-Programmen als Duett-Partnerin zur Seite. Anfang 2023 spielt sie die Hauptrolle Ruth Sherwood im Bernstein-Musical „Wonderful Town“ in Schwäbisch Gmünd. Michaela Schober veröffentlichte bisher drei Solo-CDs: „Musicals From The Heart“, „Auf der Straße der Erinnerung“ und „This Is Me!“.

Patrick Stanke gehört zu den gefragtesten und erfolgreichsten deutschen Musicaldarstellern. Über seine zahlreichen Engagements hinaus, wie etwa seine Hauptrolle in „Die drei Musketiere" und die Weltpremiere von „Artus Excalibur“, machte sich der diplomierte Musicaldarsteller auch einen Namen als Solokünstler und in den vergangenen Jahren vermehrt ebenso als Regisseur.

Maricel lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Sie singt, sie textet, komponiert und entwickelt sich zu einer echten Ausnahmekünstlerin und Allrounderin. Sie tritt international auf, singt in Hongkong und für die japanische Prinzessin in Tokio. Als Rockröhre ’Kit de Luca’ wurde Maricel im Theater an der Elbe, Stage Entertainment bei „PRETTY WOMAN“ jüngst gefeiert.

Friedrich Rau studierte Gesang und Klavier an der Hochschule für Musik in Weimar. Für seine Rolle in BONIFATIUS wurde Friedrich Rau im Jahr 2019 mit dem Da Capo Musical-Award als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Zuletzt arbeitete Friedrich an seinem Debüt-Album. Sein Elektro-Swing Album „Lass uns ein bisschen swingen“ erschien am 29. April 2022.

Verena Mackenberg absolvierte ihre Ausbildung an der Universität für darstellende Kunst und Musik Wien und an der Folkwang Universität der Künste in Essen. 2011 war sie Sally Brown in „Du bist in Ordnung Charlie Brown“ im Pina Bausch-Theater in Essen, sie wirkte in den letzten Jahren bei „Kiss me Kate“, „Les Miserables“ und „Evita“ mit.

Für den ein oder anderen Überraschungsmoment wird Special Guest Pietro Basile sorgen und natürlich darf auch eine hervorragende Liveband nicht fehlen, die einen mitreißenden Sound garantiert.