„Ladies and gents, this is the moment you've waited for!“ Bereits 250.000 Besucherinnen und Besucher haben sich von der mitreißenden Energie des Erfolgsformats begeistern lassen. 2027 kehrt THIS IS THE GREATEST SHOW! erneut auf die Bühnen Deutschlands und Österreichs zurück. Auf dem Programm stehen die größten Musical-Hits der vergangenen Jahrzehnte ebenso wie aktuelle Musical-Highlights der deutschen und internationalen Musicalszene. Eingebettet in eine faszinierende Bühnenshow mit eindrucksvollen Choreografien verschmelzen die Songs zu einem energiegeladenen Live-Erlebnis, das Musical und modernes Entertainment auf besondere Weise vereint. Den glanzvollen Höhepunkt bilden schließlich alle Songs aus dem Erfolgsfilm „The Greatest Showman“, die als großes Finale den Abend mit ergreifender Stimmung krönen.

2027 besticht wieder durch eine herausragende Besetzung: Jan Ammann, Isabel Dörfler, Dennis Henschel, Karim Khawatmi, Verena Mackenberg, Sandy Mölling und Michaela Schober präsentieren gemeinsam mit einem hochkarätigen Ensemble und einer erstklassigen Live-Band ein musikalisches Spektrum, das von gefühlvollen Balladen bis hin zu explosiven Showstoppern reicht. Mit prachtvollem Bühnenbild, funkelnden Kostümen und einer fesselnden Licht- und Videotechnik wird THIS IS THE GREATEST SHOW! zu einem Erlebnis für alle Sinne. Das Konzept der Produktion liegt weiterhin in den bewährten Händen von Musicalprofi Andreas Luketa. Ob als gemeinsames Erlebnis mit Familie und Freunden oder als Highlight für leidenschaftliche Musicalfans – jede Vorstellung verspricht einen unvergesslichen Abend voller Gänsehaut und spektakulären Momenten!