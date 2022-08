This ist Musical

Nach der grandiosen ersten Musical-Gala der Jungen Bühne Sindelfingen im Februar 2020 findet am 17. September in der Stadthalle Sindelfingen zum zweiten Mal „This is Musical“ statt.

Auch in diesem Jahr seht die Gala wieder unter dem Motto Profi meets Amateur. Die sechs namhaften Musicaldarsteller:innen Judith Caspari (Anastasia und Wicked), Marcella Adema (Bodyguard und Frozen), Maximilian Mann (Aladdin), Karim Khawatmi (Mamma Mia), Udo Eickelmann (Ich war noch niemals in New York) und Nico Müller (Adoro) entführen die Zuschauen gemeinsam mit dem Projektchor der Jungen Bühne, bestehend aus Amateuren aus Sindelfingen und Umgebung, in die Welt der Musicals.