This Mountain Life

75 Prozent von British Columbia im kanadischen Westen besteht aus unberührten Berg-landschaften. Die wenigen Einheimischen hier trauen sich nur selten in die Wildnis. Zu kalt, zu einsam, zu gefährlich – sagen sie. Und doch gibt es immer wieder Menschen, die es wagen: ein besonderer Schlag, sollte man meinen. Diese Menschen definieren sich nicht über Alter, Geschlecht, Beruf oder ihre Vergangenheit, sondern über die Anziehungskraft der Berge, die für sie so stark ist, dass sie ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Da sind beispielsweise Martina und ihre 60-jährige Mutter Tania, die sich von Squamish, einer Provinz an der pazifischen Küste Kanadas, auf Wanderschaft begeben: 2300 Kilometer in sechs Monaten durch die erbarmungslose Wildnis der Berge bis nach Alaska. Da sind auch ein leidenschaftlicher Alpinist, ein hochkonzentriert arbeitender Schneekünstler, ein Paar, das seit 50 Jahren vom Versorgungsnetz abgekoppelt in den Weiten der Berge lebt, ein Fotograf, der unter einer Schneelawine begraben ist und schließlich eine Gruppe von Nonnen, die ein Kloster in den Bergen bewohnt, um Gott näher zu sein. Was bewegt diese Menschen dazu, ihre Familie, jeglichen Komfort und die eigene Sicherheit für ein Leben in Einsamkeit und Enthaltsamkeit zu opfern?

Der Film porträtiert seine Protagonisten fesselnd und eindrucksvoll und ist nicht zuletzt natürlich auch wegen der Schönheit seiner landschaftlichen Bilder absolut sehenswert.

Dokumentarfilm - Kanada 2019 - Regie: Grant Baldwin - Laufzeit: 77 min. | FSK ab 0