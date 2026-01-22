This !s x Durch die Nacht Clubfestival

This!s – The New Electronic Event at Climax Institutes Stuttgart. Geht in die dritte Runde.

Diese Ausgabe von This!s ist Teil von Durch die Nacht, dem Clubfestival des Clubkollektivs Stuttgart. Zehn Clubs, ein Ticket und eine gemeinsame Idee: elektronische Musik als verbindender Raum in der Stadt. Tickets und Informationen findest Du unter www.instagram.com/clubkollektivstuttgart.

Tickets ab sofort hier: https://rausgegangen.de/events/durch-die-nacht-clubfestival-0

E-PUNk und Fernando Pais, bekannt von Endstation und Full Proof, haben ein neues Kollektiv für elektronische Musik in Stuttgart gegründet. Der Fokus liegt auf einer klaren Idee: Musik aus Überzeugung, ohne Ablenkung, ohne Inszenierung. DJs, die aus gemeinsamer Haltung zusammenkommen und den Floor mit House, deepen Rhythmen und technoider Spannung öffnen.

Beim dritten Date im Climax stehen Fernando Pais, E-PUNk, Peter Pace und MHHT an den Decks. Ihre gemeinsamen Sets bewegen sich zwischen reduzierten Grooves, direkten Impulsen und Energie, die den Raum Schritt für Schritt trägt.

Das Kollektiv versteht sich als Gegenentwurf zur Dauerverfügbarkeit sozialer Medien. Deshalb gilt:

❗No Phone während der Nacht. Keine Fotos, keine Videos auf Instagram, TikTok oder Facebook ❗

Der Moment gehört nur Dir und der Musik.